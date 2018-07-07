اندلاع 17 حريقًا في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الحارقة

اندلع 17 حريقًا في مزارع مستوطنات غلاف غزة مساء السبت، بفعل البالونات والطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت عبر موقعها الإلكتروني إن منذ صباح اليوم السبت تمكنت طواقم الإطفاء في مستوطنات غلاف غزة من إطفاء 17 حريقًا اندلع في الأراضي الزراعية لمستوطنات الغلاف.

وابتكر نشطاء مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة أسلوب إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه مستوطنات ومزارع الاحتلال في غلاف غزة، مستفيدين من حركة الرياح، مما تسبب بخسائر كبيرة جراء احتراق آلاف الدونمات.

وما زال جيش الاحتلال يحاول إيجاد حل لهذا السلوب واستخدم مؤخرا منظومة ليزرية لتتبع الطائرات والبالونات في الجو ومن ثم إسقاطها، لكنه فشل في الحد منها.