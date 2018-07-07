التعليم: "الاستكمال" للثانوية العامة هذا العام ستكون على مرحلتين

أعلن مدير العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم بغزة معتصم الميناوي السبت، أن موعد امتحان "الاستكمال" لطلاب الثانوية العامة (الإنجاز) سيكون على مرحلتين، الأولى في شهر آب/أغسطس، والثانية في كانون الأول/ديسمبر.

وبين الميناوي خلال تصريحات اعلامية، أن الترجيحات أشارت إلى أن نسبة النجاح للثانوية العامة هذا العام ستكون مقاربة للنتائج التي صدرت بالموسم الماضي 2016-2017.

وأوضح مدير العلاقات العامة بـ"التربية والتعليم"، أن الشهادات الورقية لطلاب الثانوية العامة، ستكون بعد 3 أيام من إعلان النتائج، معللّا ذلك برغبة الوزارة ترك مجالٍ للطلاب للتسجيل وتحسين المعدل.

وأعلنت الوزارة سابقًا، أن نتائج الثانوية العامة لطلاب (الإنجاز) سيعلن عنها يوم الأحد 8/7 عصرًا، بأرقام الجلوس فقط، ودون مؤتمر صحفي، إذ ستكتفي ببيان صحافي يوزع على وسائل الإعلام.