دعوة للرباط في الخان الأحمر الثلاثاء المقبل

دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة في الضفة المحتلة، جماهير شعبنا الى الاحتشاد والرباط، في قرية الخان الاحمر الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء العاشر من الشهر الجاري، دعما واسناد لأهلنا المرابطين، الرافضين للتهجير القسري من قبل الاحتلال .

وشددت القوى في بيان لها، اليوم السبت، على ضرورة كسر قرارات الاحتلال بفرض الحصار واعلان الخان الأحمر منطقة عسكرية، وفرض حظر التجول عليها، ومنع الوصول اليها وتحدي القرار بالتواجد اليومي، مشيدة بصمود اهلنا في الخان الأحمر وأبو النوار وكل المناطق المستهدفة بالاستيطان والجدار العنصري.

واشارت القوى الى أهمية مواجهة سياسات الاحتلال، في الخان الأحمر لكونها البوابة الشرقية، لافتة الى انها قررت تحويل مسيرات الجمعة على حاجز "بيت ايل" للمشاركة في الفعاليات المساندة لتجمع الخان الأحمر حيث ستقام صلاة الجمعة هناك.

كما دعت القوى لأوسع حملات لإسناد للأسرى الاداريين في خطواتهم التصعيدية، وإعلان عدد منهم الشروع في اضراب عن الطعام رفضا لسياسة المماطلة والتسويف من قبل إدارات السجون ورفض الاستجابة لمطالبهم .

وجددت القوى رفضها للتقليصات المتواصلة في خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وتدعوها لاستمرار الإيفاء بالتزاماتها المالية والخدماتية للمخيمات حتى حل قضيتهم بالعودة للديار التي شرودا منها وفق القرار 194.

وكانت محكمة الاحتلال "العليا، قد قررت تجميد قرار الهدم في الخان الأحمر حتى تاريخ 11/7/2018 والبت فى الالتماس الذي تقدم به المواطنون في الخان.