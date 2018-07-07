الثلاثاء المقبل: التحقيق مع نتنياهو وتقديمه للمحاكمة قريباً

ذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، الليلة الماضية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيخضع يوم الثلاثاء المقبل للتحقيق في ملف 3000 الخاص بقضية (شركة بيزك وموقع واللا).

ووفقا للقناة، فإن النيابة العامة لن تنتظر التوصيات التي ستخرج بها الشرطة في الملف، مبينةً أنها ستوصي في غضون شهرين بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو وتقديمه للمحاكمة.

وأشارت إلى أن طواقم من دائرتي الضريبة والاقتصاد تعمل على نتائج التحقيقات في الملفات الثلاثة المتهم فيها نتنياهو والذي ستتم التوصية بمحاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان.