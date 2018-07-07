كوريا الشمالية تطور غواصة نووية

صرح الرئيس السابق للجنة الدفاع في البرلمان الكوري الجنوبي وعضو حزب المعارضة كيم هاك يونغ، أن كوريا الشمالية تقوم بتطوير غواصة قادرة على إطلاق صواريخ برؤوس حربية نووية.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلا عن البرلماني الكوري الجنوبي، والذي ترك منصبه قبل بضعة أسابيع، بأن البيانات التي جمعها الجيش الكوري الجنوبي، تشير إلى أن كوريا الشمالية ربما تقوم بتطوير غواصة على الساحل الشرقي للبلاد.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، التي قام بتحليلها رجال الاستخبارات، حركة العمال والمواد في ميناء سينبو، حيث، على ما يبدو، جرى إخفاء الغواصة.

ووفقا للصحيفة، فإن ممثلا عن وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية، قال إنه لا يستطيع التعليق على تفاصيل إعداد الأنشطة الاستخبارية، لكنه شدد على أن سيؤول وواشنطن تواصلان مراقبة المنشآت العسكرية لكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض، أنه لا يمكنه تأكيد أو نفي أي معلومات عن استمرار البرنامج النووي لكوريا الشمالية، لكنه يشير إلى التقدم في العمل بشأن مسألة نزع السلاح النووي.