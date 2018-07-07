هزة أرضية جديدة بالقرب من طبريا فجراً

تعرضت منطقة طبريا، شمال فلسطين المحتلة، صباح اليوم السبت إلى هزة أرضية جديدة بلغت قوتها (3.4) حسب مقياس ريختر.

وذكرت وسائل اعلام عبرية أن هزة أرضية شعر بها سكان طبريا والجليل، وأضافت أن الهزة الجديدة وقعت حول المكان نفسه الذي حدثت به الهزات الأخيرة قبل عدة أيام.

وخلال الأيام السّابقة ضرب اكثر من زلزال أرض فلسطين المحتلة دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وضربت هزة ملعـب بقوة 4.2 درجة مساء الأربعاء، شمال ووسط الأراضي الفلسطينية، مركزها مرتفعات الجولان، وتعتبر هي الهزة الثانية في نفس اليوم، حيث ضربت هزة ملعب أخر بقوة 4.1 درجة عند نحو الساعة الخامسة من فجر الأربعاء، مدينة حيفا والجليل.

ويشار الى ان اكثر من 10 هزات ارضية خفيفة ضربت لااراضي الفلسطينية منذ يوم الاربعاء الماضي مما اثارحالة من البلبة بشأن ان يتبع تلك الهزات هزة ارضية مدمرة .