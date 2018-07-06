توابل تمنع جلطات الدم

تحتوي بعض الأطعمة على عناصر مذيبة لجلطات الدم ما يساعد على منع انسداد الشرايين. ويحتوي الدم نفسه على عناصر تساعد على التجلط وبالتالي التئام الجروح، لكن عندما تزيد عناصر التجلّط يتطلّب التوازن وجود مذيبات لها. إليك أهم المصادر الطبيعية التي تمنع الجلطات:

الكركم. وفقاً لدراسة نُشرت عام 2012 إضافة رشة خفيفة من الكركم يومياً على الطعام تمنع تجلّط الدم.

الزنجبيل. يشبه الزنجبيل في تأثيره ما يقوم به الأسبرين في إذابة الجلطات، وقد اقترحت دراسات عديدة استخدامه كمذيب لجلطات الدم بدلاً من الأسبرين.

الفلفل الحريف. يساعد الفلفل الحريف على خفض ضغط الدم المرتفع ومنع تجلّط الدم.

فيتامين إي. يوجد هذا الفيتامين في المكسرات وزيت عباد الشمس والحبوب الكاملة، وتقترح تقارير طبية عدم تناول جرعات كبيرة من أطعمة فيتامين إي إذا كنت تتناول أدوية مذيبة للجلطة لأنه يقوم بالدور نفسه. الثوم.

يعمل الثوم كمضاد حيوي طبيعي ومذيب للجلطات خاصة أنه يمنع أكسد الكولسترول المتراكم على جدران الشرايين وبالتالي يحول دون انسدادها.

القرفة. تحتوي القرفة على عنصر قوي مذيب للتجلّط، ويمكن إضافة رشة من القرفة على الأطعمة أو تناولها كمشروب دافئ.