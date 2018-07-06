الأسباب الصحيّة لتناول البيض

يعدّ البيض من أهم العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، نظراً لأنه مصدر أساسي للكالسيوم والبروتينات عالية الجودة، فضلاً عن إحتوائه على كميات عالية من الأحماض الأمينية المهمة وعدد كبير من الفيتامينات الأساسية مثل الفيتامين D، وA وB12.

هل يجب تناول البيض يومياً؟ للحصول على كل العناصر المفيدة والضرورية لصحّة وسلامة الإنسان، لا بد من تناول البيض يومياً من دون فصل الصفار عن البياض، وذلك للأسباب التالية:

– تقوية المناعة: تناول بيضة واحدة كل يوم يساعد على مكافحة الفيروسات والالتهابات، وذلك بفضل عنصر السيلينيوم الذي يساهم في تعزيز مستوى المناعة.

– تنظيم الكولسترول: البيض هو من الدهون المفيدة التي تعزز قدرة الجسم على خفض الكولسترول الضار بالجسم وبالتالي الحفاظ على صحة القلب.

– تعزيز صحة الأسنان والعظام: نظراً لان البيض من المصادر الجيدة للفيتامين D، فإن ذلك يزيد من القدرة على امتصاص الكالسيوم ما يساعد بالتالي على تقوية العظام والأسنان.

– تحسين صحة الدماغ: البيض من المكوّنات الغنيّة بعنصر الكولين المفيد لصحة الدماغ والذي يؤدي فقدانه إلى مشاكل عصبية عدّة.

إحذروا الإفراط في تناول البيض يومياً في هذه الحالات فقط! في بعض الحالات المرضية، فإن الإكثار في تناول البيض قد يؤدي الى مخاطر طبيّة عديدة:

– عند مرضى السكري: إن تناول بيضتين يومياً يهدد مريض السكر بمضاعفات خطيرة على القلب.

– في حالات ارتفاع الكوليسترول: يجب على الشخص الذي يعاني من ارتفاع الكوليسترول في الدم عدم تناول أكثر من 300 ملليجرام من الكوليسترول يومياً.

وهنا نشير الى أن البيضة الكبيرة تحتوي على أكثر من 100 ملليجرام من الكوليسترول، وبالتالي فعند تناول بيضتين في اليوم سيكون من الصعب ضبط كمية الكوليسترول التي لا ينبغي تجاوزها عند تناول أي أطعمة أخرى.

– بالنسبة للأطفال: بإمكان الطفل بداية من عمر سنتين تناول 300 ملليجرام من الكوليسترول في اليوم الواحد، أو ما يعادل أقل قليلاً من بيضتين في اليوم، مع ضرورة عدم تقديم أي أطعمة أخرى تحتوي على الكوليسترول، او الإكتفاء ببيضة واحدة في اليوم مع بعض الخبز والجبن أو الفواكه والخضروات.