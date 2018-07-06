سلوفاكيا تنفي ما ورد في تقارير عبرية عن نيتها نقل سفارتها إلى القدس

نفت الجمهورية السلوفاكية ما تم تناقله من تقارير إعلامية عبرية عن نيتها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقالت الجمهورية اليوم الجمعة في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكية، إن تقارير إعلامية إسرائيلية ادعت أن رئيس مجلس النواب السلوفاكي "أندريه دانكو"، الذي كان في زيارة رسمية لــ "إسرائيل"، عبر عن رغبة بلاده بنقل سفارتها إلى القدس.

وأشارت إلى أن صفحة سفارة الجمهورية السلوفاكية في تل أبيب نشرت بيانًا نفت فيه ما نشرته وسائل الإعلام العبرية، مشيرة إلى أن "دانكو" لم يتحدث بهذا الموضوع خلال زيارته لــ "إسرائيل".

وأكدت على موقفها السابق والمنسجم مع الموقف الأوروبي المشترك، والذي يدعو إلى حل وضع مدينة القدس عبر مفاوضات مشتركة تفضي إلى اتفاق باعتبار القدس عاصمة للدولتين، وترفض الخطوات السياسية الأحادية الجانب.