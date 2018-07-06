حماس: استمرار مسيرات العودة يشكل جدار الصد الحقيقي أمام "صفقة القرن"

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إنه وبعد مائة يوم على انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار، يزداد إصرار شعبنا بكل مكوناته على مواصلة هذه الوسيلة النضالية حتى تحقيق أهدافها بتثبيت حقوقنا المشروعة، وحماية ثوابتنا، وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأكد قاسم في بيان له اليوم الجمعة، أن استمرار مسيرات العودة بهذا الإجماع الشعبي تشكل جدار الصد الحقيقي أمام كل الطروحات التصفوية للقضية الفلسطينية وخاصة ما يسمى بـ "صفقة القرن".

وأضاف " ذلك لأن هذه المسيرات تثبت حق العودة الذي تهدف الصفقة لتصفيته، كما مثلت شكل الاحتجاج الأكبر على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في 14 مايو الماضي".

وأوضح أن المسيرات شكلت حالة متقدمة من الوحدة الميدانية، وصلبت الجبهة الداخلية كي تستطيع مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما وساهمت في تعزيز الفعل النضالي في كل فلسطين.