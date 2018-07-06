الشيخ نافذ عزام: صفقة القرن رهان خاسر هدفها فرض الاستسلام على الأمة كلها

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام أن صفقة القرن هدفها فرض الاستسلام على الأمة العربية كلها، و ليس على الشعب الفلسطيني فقط.

و قال عزام خلال كلمة له بحفل تأبين الشهيد الطفل ياسر أبو النجا بمخيم العودة ببلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة: " إن الأمة تقف على مفرق طرق خطير باتجاه الآتي من أيامها، فإما أن تستعيد سيادتها، وإما مزيدا من التفكك التي لن نسمح به ولن يكون".

و دعا عزام الأمة العربية و الإسلامية لأن تصحح مسارها، مؤكداً بأنه لا يحوز أن يقودها من يرحب بترامب، كما أن على الأمة أن تعبر عن مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية.

و أوضح أن الشعب الفلسطيني حسم قراره بالعودة و كسر الحصا، مشيراً الى أن مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة رغم قلة الزاد، وقلة السلاح، والتفاف الأعداء من حوله.، و أن مسيرات العودة في غزة وإن لم تحقق العودة اليوم، ولن تستطيع الدفاع عن حرائر الخان الأحمر، لكن استمرارها ضروري من أجل تثبت حق العودة..

و تابع عزام حديثه قائلاً: "إن صفقة القرن رهان خاسر، وسيقف شعبنا صامدا في وجه تنفيذها واقعا على الأرض".

و قال: "إن السلطة تعلن كل يوم عن رفضها لصفقة القرن ولابد أن يصدق هذا الإعلان إجراءات السلطة على الأرض والاقتراب من شعبنا أكثر".

كما أشار الى أن غزة وعلى مدار شهور مضت ولا زالت مستهدفة على وجه الخصوص.

و جدد عزام ترحيب حركته بكل جهد يعزز صمود أهلنا في غزة والقدس والضفة المحتلة، مؤكداً أنه يجب أن لا ينحصر الدعم في الجانب الإنساني فقط، بل لابد من ردع المحتل ووقف إجرام الاحتلال بحق شعبنا.

و أضاف: " ستتحدث الأجيال القادمة من شعبنا عن جيل وقف في وجه غطرسة الاحتلال، وستتحدث عن ياسر أبو نجا ورزان النجار وفادي أبو صلاح وغيرهم من الشهداء."

و في ختام كلمته وجه عزام التحية لكل فصائل شعبنا ولكل شعبنا الصامد الذي يقف كاسرا لكل نظريات الأعداء، ومسطرا آيات من الصبر والتضحية والفداء.