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استشهاد محمد أبو حليمة برصاص الاحتلال شرق غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:27 - 06 يوليو 2018
جثمان الشهيد الطفل محمود الغرابلي (7).JPG جثمان الشهيد الطفل محمود الغرابلي (7).JPG
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أعلنت مصادر طبية مساء اليوم الجمعة استشهاد الشاب محمد جمال أبو حليمة، 22 عاماً من سكان الشجاعية، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النيران نحو المتظاهرين بشكل مكثف شرق مدينة غزة.

و أكد ايمن السحباني، مدير الاستقبال و الطوارئ في مستشفى الشفاء جثمان الشهيد جثة هامدة، جراء إصابته بمنطقة الصدر وصول نحو 20 إصابة منهم أطفال و نساء، أصيبوا بالرصاص الحي، في الأجزاء العليا من الجسم، منها اصابات حرجة مشيراً الى أن الطواقم الطبية لا زالت تنقل الإصابات من المكان.

و أشار الى أن طواقم الإسعاف و الطوارئ على أهبة الاستعداد لكافة الاحتمالات.

 

 

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