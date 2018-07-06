استشهاد محمد أبو حليمة برصاص الاحتلال شرق غزة

أعلنت مصادر طبية مساء اليوم الجمعة استشهاد الشاب محمد جمال أبو حليمة، 22 عاماً من سكان الشجاعية، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النيران نحو المتظاهرين بشكل مكثف شرق مدينة غزة.

و أكد ايمن السحباني، مدير الاستقبال و الطوارئ في مستشفى الشفاء جثمان الشهيد جثة هامدة، جراء إصابته بمنطقة الصدر وصول نحو 20 إصابة منهم أطفال و نساء، أصيبوا بالرصاص الحي، في الأجزاء العليا من الجسم، منها اصابات حرجة مشيراً الى أن الطواقم الطبية لا زالت تنقل الإصابات من المكان.

و أشار الى أن طواقم الإسعاف و الطوارئ على أهبة الاستعداد لكافة الاحتمالات.