زوجة كوهين تكذب الموساد وتكشف حقيقة "عملية استعادة الساعة"

كشفت زوجة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أعدم بسوريا في العام 1965، حقيقة ما كشف عنه جهاز الموساد الإسرائيلي من أنه نفذ "عملية خاصة" لاستعادة الساعة التي كان يرتديها الجاسوس الأشهر في إسرائيل.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نادية كوهين قولها، إن "عملة الموساد الخاصة" ليست إلا "عملية شراء عادية في مزاد على أحد مواقع التسوق على الإنترنت"، وأضافت: الموساد أبلغنا قبل بضعة أشهر بأنهم وصلوا إلى ساعة كوهين التي كانت على وشك أن تباع".

وأضافت في تصريحاتها: "لا نعرف أين، في أي مكان، وفي أي بلد. بعد ذلك أبلغونا أنهم حصلوا عليها، ولكن بالطبع قام الموساد بشرائها".