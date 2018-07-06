الاحتلال يفرج عن الشيخ صلاح وتحويله إلى حبس منزلي بشروط!

قررت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" المركزية في حيفا اليوم الجمعة، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، وتحويله إلى حبس منزليّ مشروط، بعد رفضها استئنافًا قدّمه المدعي العام "الإسرائيلي" لرفض الإفراج.

وكتب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال الخطيب، على صفحته في فيسبوك أنّ المحكمة "الإسرائيلية" قررت الإبقاء على قرار الإفراج عن الشيخ صلاح إلى حبس منزلي في قرية كفر كنا، بشروط مقيّدة.

ويقضي قرار المحكمة بمنع صلاح من مغادرة منزله والتقاء الجماهير، أو التواصل مع الإعلام أو استعمال الانترنت، ويسمح فقط لأقربائه من الدرجتين الأولى والثانية بزيارته.