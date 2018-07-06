مئات الإسرائيليين يتظاهرون قرب غزة ويطالبون بالإفراج عن غولدن وشاؤول

تظاهر المئات من "الإسرائيليين" ظهر اليوم الجمعة قرب الحدود مع قطاع غزة مطالبين حكومتهم بضرورة العمل للإفراج عن الجنديين الأسيرين (هدار غولدن وأرون شاؤول) لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

ووفقاً لموقع واللا العبري، فإن قرابة 2500 "إسرائيلي" شاركوا عائلة الجنديين "الإسرائيليين" الأسيرين في غزة في تظاهرة حاشدة قرب النصب التذكاري القريب من حدود قطاع غزة لتشكيل جبهة قوية في دفع الحكومة الإسرائيلية للعمل على الإفراج عن الجنود المأسورين.

وشارك في المظاهرة الحاشدة المستشار الأسبق لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي" اليكيم روبنشتاين والعميد افيغدور كهلاني واعضاء كنيست من حزب يش عاتيد.

يُشار إلى أن كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عرضت بعد حرب 2014 صور أربعة جنود "إسرائيليين" أسرى لديها في غزة وهم "شاؤول آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" و"هاشم بدوي السيد"، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

وترفض حركة حماس بدء مفاوضات لصفقة تبادل أسرى جديدة قبل إفراج قوات الاحتلال عن أكثر من 50 محررًا بصفقة (شاليط) "وفاء الأحرار" أعاد الاحتلال اعتقالهم.







