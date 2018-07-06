ظریف يلتقي موغرینی ويغرد عن اجتماع فيينا

اجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قبیل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاق إيران النووي بطلب من طهران.

وبحث الوزير الإيراني مع موغریني في اللقاء الذي عقد في فيينا مستقبل الاتفاق النووي والقضایا المقرر طرحها خلال اجتماع وزراء خارجیة إیران وممثلي القوى الخمس الكبرى، وهي روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، دعا عميد الدبلوماسية الإيرانية في وقت سابق من اليوم على حسابه في موقع تويتر الأطراف الدولية المشاركة في الاتفاق النووي لتقديم تعهدات وقال: "جدول أعمالي واضح تماما وهو يهدف إلى التوصل إلى سبل عملية، وأتوقع من زملائي في الاتحاد الأوروبي خاصة الدول الأوروبية الثلاث إضافة إلى الصين وروسيا تقديم تعهدات واضحة وقابلة للتنفيذ بدلا عن وعود كبيرة وغير محددة".

ويعقد ممثلو القوى الخمس الكبرى التي لا تزال تلتزم بالاتفاق، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين في فيينا اليوم، لبحث سبل الحفاظ على الاتفاق النووي، بعدما طرحت طهران شروطها لضمانه في أعقاب قرار واشنطن الانسحاب منه.

وزادت طهران في الفترة الأخيرة من الضغط على أطراف الصفقة النووية، حيث أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل ساعات من اجتماعات فيينا، أن عرض الأوروبيين لتعويض نتائج الانسحاب الأمريكي من الاتفاق غير مرض في هذه المرحلة.

وطالبت طهران الأوروبيين في الأسابيع الأخيرة بتقديم حزمة من المقترحات لإنقاذ الاتفاق النووي في أسرع وقت، إلا أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، رجح أن يتم التوصل إلى رد جماعي على العقوبات الأمريكية ضد إيران والشركات المتعاملة معها قبل حلول نوفمبر القادم.