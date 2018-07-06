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أبو زهري: تصريحات الأحمد التوتيرية تعكس نوايا فتح تجاه المصالحة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:12 - 06 يوليو 2018
سامي ابو زهري سامي ابو زهري
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ردّ القيادي البارز في حركة "حماس" سامي أبو زهري، على تصريحات عضو اللجنتين المركزية لحركة "فتح" والتنفيذية لمنظمة التحرير، حول مشاكل قطاع غزة، وحماس.

وقال أبو زهري في تغريده عبر حسابه الرسمي في (فيسبوك) صباح الجمعة : "تصريحات عزام الأحمد التوتيرية وتهديده لحركة حماس وإساءته لغزة وعدم رفع العقوبات عنها، تعكس سوء نوايا حركة فتح، وانه لا يوجد أي تغيير تجاه موقفها السلبي من المصالحة".

وكان الأحمد، ذكر في لقاء عبر تلفزيون فلسطين من القاهرة مساء أمس الخميس أن "مشاكل قطاع غزة لن تحل إلا بإنهاء الانقسام"، مشدداً على أنه يدعم اتخاذ "إجراءات تقوض (سلطة حماس) في غزة".

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