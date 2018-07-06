"الإسراء" تستعد للإعلان عن مؤتمرها "جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية"

ناقشت اللجنة العلمية لمؤتمر جامعة الدول العربية "تحديات وفرص"، والذي ستنظمه جامعة الإسراء في شهر فبراير القادم، تفاصيل خطة المؤتمر لاعتمادها وذلك خلال اجتماع للجنة في مقر الجامعة بمدينة غزة.

وحضر اللقاء رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحجار، ورئيس المؤتمر الدكتور أحمد الوادية ورئيس اللجنة العلمية أ. د. أسامة أبو نحل، وعدد من المختصين في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية من أكاديميين من عدة جامعات ومراكز أبحاث عربية ودولية.

واستعرض د. الوادية رئيس المؤتمر، خطة العمل المقترحة للمؤتمر والعناوين التي سيتناولها المؤتمر أمام اللجنة، وتم الاتفاق على العناوين الرئيسية بإجماع اللجنة.

وأجمعت اللجنة على اسم المؤتمر وشعاره واعتماد خطة العمل لحين انعقاد المؤتمر، واتفقت على أن يتم الإعلان رسمياً عن المؤتمر في10/7/2018 بمؤتمر صحفي، لما له من أهمية بالغة في تقديم حلول لصناع القرار في آلية استثمار جامعة الدول العربية لصالح القضية الفلسطينية، ومواجهة التحديات التي تعترض ذلك.

يأتي هذا المؤتمر استكمالاً للمؤتمر الذي عقد في فبراير الماضي (6-7/فبراير)، بعنوان "الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية: تحديات وفرص، والذي عقد في فندق المشتل على مدار يومين متتالين وشارك فيه نخبة من الأكاديميين والسياسيين والسفراء، وخرج بتوصيات هامة لصناع القرار الفلسطيني.