استعدادات للصلاة في الخان الأحمر تضامناً معهم

يجري الاستعدادات في تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرقي القدس المحتلة منذ ساعات صباح اليوم الأولى، لاستقبال آلاف المواطنين في صلاة جمعة حاشدة على أرض التجمّع، تضامناً مع سكانه ورفضا لمخططات وإجراءات الاحتلال لهدمه وتشريد سكانه.

ويشارك عشرات المواطنين من نشطاء المقاومة الشعبية، وأهالي التجمع، والمتضامنين، في هذه الاستعدادات التي شملت نصب المزيد من خيام الاعتصام وتنظيف المنطقة وتوضيبها لاستيعاب المصلين المتضامنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المتضامنين واصلوا اعتصامهم في ساعات الليلة الماضية جنبا الى جنب سكان الخان الأحمر وسط فعاليات وأهازيج وطنية.

يذكر أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأهالي التجمع البدوي في الخان الأحمر دعوا لأوسع مشاركة في صلاة الجمعة التي ستقام على أراض الخان اليوم لمواجهة مخططات الاحتلال بتهجير أهالي المنطقة. ولفتت الدعوات إلى أن التجمع للقادمين من جنوب الضفة سيكون على مفرق بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، ومن الشمال والوسط على مفرق بلدة عناتا شمال شرق المدينة.

وكان محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نجحوا ليلة أمس الخميس في استصدار أمر احترازي من محكمة الاحتلال العليا بوقف هدم تجمع الخان الأحمر، وأمهلت حكومة الاحتلال عبر ذراعها "الادارة المدنية" حتى الحادي عشر من الشهر الجاري للرد حول أسباب رفضها ترخيص تجمع الخان الاحمر.