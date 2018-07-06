بكين تتوعد واشنطن بعد شن الأخيرة "حرب الرسوم الجمركية" عليها

بدأت السلطات الأمريكية رسميا الجمعة، بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية في خطوة تنذر بتصعيد تجاري بين البلدين، حيث هددت الصين بالرد على ما قالت إنها أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".

ودخلت القرارات الأمريكية بفرض الرسوم حيز التنفيذ بما نسبته 25 في المئة على 818 سلعة صينية بما يقدر بقيمة 34 مليار دولار، من بينها توربينات الغاز، وآلات تسييل الهواء والغاز، والأفران.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للوفاء بوعوده الانتخابية، بتضييق الخناق على ما وصفه بـ "ممارسات تجارية غير عادلة"، فيما أعلن الشهر الماضي فرض رسوم بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، تتضمن "تكنولوجيا صناعية غاية في الأهمية".

وأعلن البيت الأبيض، أنه يخطط لفرض الدفعة الثانية من الرسوم (16 مليار دولار) على نحو 300 سلعة، في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

في المقابل، يتوقع أن تفرض الحكومة الصينية رسوما مماثلة على السلع الأمريكية المستوردة، فيما أعلنت الجمعة أنها "مضطرة لاتخاذ إجراءات رد ضرورية" ردا على ما وصفتها بـ"أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان أن الصين "تعهدت ألا تكون المبادرة منها، لكنها مضطرة إلى رد ضروري من أجل الدفاع عن المصالح الأساسية للبلاد والشعب"، واصفة القرار الأمريكي بأنه "نموذج على التسلط التجاري الذي يمكن أن يؤدي إلى بلبلة في الأسواق العالمية".

وتابع المتحدث أن وزارة التجارة سترفع المسألة أمام منظمة التجارة العالمية، وستعمل مع دول أخرى "لحماية التبادل الحر".