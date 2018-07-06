روسيا تبحث عن انتصارها الأول على كرواتيا بالمونديال

ينتظر عشاق كرة القدم، غدًا السبت، المباراة الرابعة والأخيرة لربع نهائي مونديال روسيا لكرة القدم، والتي تجمع منتخبا أصحاب الأرض مع كرواتيا، على ملعب "فيشت الأوليمبي" بمدينة سوتشي.

ومواجهة الغد هي الرابعة على مر التاريخ بينهما، انتهى لقائين بالتعادل السلبي في تصفيات أمم أوروبا 2008، وكان الفوز الوحيد بينهما من نصيب كرواتيا وديًا في 2015 (3-1).

وتسعى روسيا صاحبة الأرض والجمهور لمواصلة المشوار في المونديال ومواصلة تحقيق المفاجآت خاصة بعد أن أطاحت بإسبانيا من ثمن النهائي بركلات الترجيح (4-3) بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بهدف لكل منهما.

ومع التقدم في الأدوار، يزداد الحلم لدى الروس الذين لم يكونوا في دائرة الترشيحات قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، بل إن البعض وضعهم خارج المونديال من دور المجموعات.

ويمتلك ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني لروسيا مجموعة مميزة من اللاعبين أبرزهم أكينفيف وجيركوف وإغناشيفيتش وكوتيبوف وفيرنانديس وزوبنين وغاغينسكي وتشيريشيف وغولوفين وساميدوف وسمولوف.

على الجانب الأخر، تسعى كرواتيا لاستعادة بريقها في البطولة، بعد أداء باهت وتأهل صعب أمام الدنمارك في ثمن النهائي بركلات الترجيح (3-2) بعد تعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

وقدمت كرواتيا أدءصا مبهرًا في دور المجموعات وتغلبت على كل الفرق نيجيريا والأرجنتين وأيسلندا، ويطمح لاعبوها للعودة لأدائهم القوي ومواصلة المشوار والمنافسة على اللقب.

ويمتلك زلاتكو داليتش المدير الفني مجموعة مميزة من اللاعبين، أبرزهم دانييل سوباشيتش وديان لوفرين وتين غيدفاغ ودوجي كاليتا كار ودوماجوي فيدا وإيفان بيريشيتش وإيفان راكيتيتش وماثيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش وميلان باديلي وماريو ماندزوكيتش وأنتي ريبيتش.