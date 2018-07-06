سلوفاكيا تعتزم نقل سفارتها إلى القدس

أعلن رئيس برلمان سلوفاكيا، أندريه دانكو، الخميس، أن بلاده تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وفق إعلام عبري.

وأشار دانكو، الذي يزور "إسرائيل" حاليًا، في تصريحات نقلها موقع صحيفة "إسرائيل اليوم"، إلى رغبة سلوفاكيا في فتح مركز ثقافي لها في القدس أيضًا.

وتسير براتيسلافا، بذلك على خطى التشيك في توسيع حضورها الدبلوماسي في القدس، حيث أعلن الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، في أبريل/نيسان الماضي، عن نية بلاده فتح قنصلية ومركز ثقافي في القدس، إضافة إلى نقل سفارتها إلى المدينة المقدسة.

وافتتحت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في القدس في 14 مايو/أيار الماضي، وبعد يومين نقلت غواتيمالا سفارتها إلى المدينة، تبعتها باراغواي، لتصبح الدولة الثالثة التي تتخذ مثل هذه الخطوة.