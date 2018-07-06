استطلاع: الفلسطينيون يفضلون البرغوثي لخلافة عباس

كشف استطلاع للرأي العام الفلسطيني، أن مروان البرغوثي، أحد قادة الانتفاضة، والذي قضت محكمة "إسرائيلية" بسجنه مدى الحياة، سيفوز بغالبية الأصوات؛ إذا جرت انتخابات لاختيار خليفة للرئيس محمود عباس (82 عاماَ).

وأجرى "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" هذا الاستطلاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفضل 30 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، أن يحل البرغوثي محل عباس. والبرغوثي عضو في حركة "فتح"، التي يتزعمها عباس. وفي عام 2004 حكمت محكمة للاحتلال على البرغوثي بخمس عقوبات بالسجن مدى الحياة.

وحل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في المرتبة الثانية؛ بعد البرغوثي وفقاً للاستطلاع؛ إذ حصل على 23 في المئة من الأصوات.

وعبّر61 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في استقالة عباس، بينما قال 33 في المئة، إنهم يرغبون في استمراره بالمنصب.

وانتهت فترة رئاسة عباس (الذي أصبح رئيساً عام 2005 بعد وفاة الزعيم ياسر عرفات) منذ تسعة أعوام؛ لكن لم يتم إجراء انتخابات؛ بسبب الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس".