الفلسطينيون يتجهزون للمشاركة الواسعة في جمعة "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار"

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار لمشاركة واسعة في جمعة "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن المسيرة تأتي تأكيدًا "على رفض شعبنا كل المحاولات الأمريكية والاسرائيلية وبعض المطبعين العرب، وتأكيدًا على أن القدس مهما بدلوا في عناوينها أو مواقع سفاراتهم، ستبقى عاصمتنا الأبدية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وجددت الهيئة تأكيدها الوطني الصارم على "رفض ومواجهة كل محاولات تصفيه القضية الفلسطينية، أو الالتفاف على حقنا في العودة اليها تحت أي عناوين أو مسميات، أو حلول تنتقص من هذا الحق واستمرار الحصار الظالم على أهلنا في غزه".

وطالبت بإنهاء الحصار فوراً مؤكدةً على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار كأداة نضال جماهيرية قوية في مواجهة صمت العالم عن حقوقنا ومعاناتنا وعن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الاعزل في مواجهة الاحتلال.

كما وأكدت على سلمية مسيرات العودة رغم المحاولات المتكررة من قبل الاحتلال لتشويه صورة هذه المسيرات الجماهيرية واستمرار القصف الليلي على غزة لإخافة الناس وصرفهم عن المشاركة فيها.

يشار إلى أن مسيرات العودة انطلقت في 30 آذار/مارس الماضي، في الذكرى 43 ليوم الأرض، واستشهد خلالها نحو 140 فلسطينياً وأكثر من 14 ألف جريح.