محامون فلسطينيون ينجحون في انتزاع أمر احترازي بوقف هدم الخان الاحمر

ذكر مصدر من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ان محامي الهيئة تمكنوا من استصدار أمر احترازي بوقف هدم الخان الاحمر.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة تجمع "الخان الأحمر"، البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي، تجهيزاً لهدمه وترحيل سكانه، وحوَّل جيش الاحتلال الإسرائيلي المكان إلى "منطقة عسكرية مغلقة"، ومنع وصول المتضامين ووسائل الاعلام إليها.

ودانت القوى الوطنية والفلسطينية ودولاً عربية وإسلامية وأوروبية ومحافل دولية الجريمة الإسرائيلية بحق أهالي قربة الخان الأحمر، معتبرين أنها جريمة منظمة ترقى لجريمة حرب.