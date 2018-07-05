الجريدة الرسمية في تركيا تنشر قائمة ممتلكات الرئيس أردوغان وأرصدته المالية

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الخميس، إلى جانب النتيجة الرسمية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة، ممتلكات وأرصدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت الجريدة الرسمية، أن أردوغان يمتلك 6 ملايين و347 ألف ليرة تركي (تعادل مليون و300 ألف دولار)، موزعة في 3 بنوك.

ووفق ما نشر في الجريدة الرسمية، يمتلك الرئيس أردوغان، دونمَي أرض في ولايته ريزة، وذلك بقيمة 10 آلاف ليرة تركية (تعادل 2600 دولار تقريبا)، وبيت في بلدة "أوسكودار" بإسطنبول بقيمة 4 ملايين ليرة (تعادل مليون و200 الف دولار تقريبا).

وأضافت الجريدة أن لدى أردوغان سيارة من طراز أودي "Audi A8"، وذلك بقيمة 234 ألف ليرة تركية (تعادل 50 الف دولار تقريبا).

ولفتت الجريدة إلى أن الرئيس التركي يوجد عليه دين بقيمة 2 مليون ليرة (تعادل 420 الف دولار تقريبا) إلى رجل الأعمال محمد غور.

وفاز الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 24 حزيران/ يونيو الماضي بنسبة 52 بالمئة.