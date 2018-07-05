القيادة المركزية الأمريكية ترد على تلويح إيران بإغلاق مضيق هرمز

ردت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس 5 يوليو/ تموز، على تهديد إيران بإغلاق مضيق هيرمز، مؤكدة أنها وشركاءها يوفرون الأمن للمنطقة، على حد وصفهم.

وقال متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن البحرية الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الحرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيل اوربان، المتحدث باسم القيادة الوسطى، القول إن "الولايات المتحدة وشركاؤها توفر الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع "نقف معا على استعداد لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد، الثلاثاء الماضي، خلال تصريحات له على هامش زيارته لسويسرا، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران.

من جهته، أشاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بتصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني حول تهديد صادرات نفط المنطقة إذا ما تم تطبيق العقوبات حول حظر صادرات النفط الإيراني.