المغرب تقدم 120 منحة دراسية إلى فلسطين للعام الدراسي 2018/2019

قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، "إن المملكة قدمت مشكورة منح دراسية نوعية للطلبة الفلسطينيين بمختلف التخصصات للعام الدراسي 2018/2019، حيث سيكون عدد المقاعد الممنوحة لفلسطين للعام الدراسي القادم 120 مقعدا موزعة على مختلف المؤسسات التعليمية المغربية".

وأشاد بالمنح الدراسية المقدمة من المملكة المغربية، مبينا أن هناك عددا من المقاعد ستكون في مجال التكوين المهني والتقني بهدف خلق أفاق جديدة لأبناء فلسطين بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات عدة وتنسيقا مشتركا بين المؤسسات التعليمية في كلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي وذلك عبر وزارة الخارجية الفلسطينية ممثلة بالوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ونظيرتها المغربية .

وقدم الشوبكي الشكر والتقدير باسم دولة فلسطين إلى المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على دعمهم الدائم للشعب الفلسطيني، معتبرا أن المنح الدراسية السنوية المقدمة من المغرب تعد من أبرز أوجه هذا الدعم، خاصة وأن التعليم في فلسطين يعتبر من أهم أسس الحفاظ على الكينونة الوطنية الفلسطينية ويساهم في بناء جيل فلسطيني متعلم ورائد يحافظ على أرضه وتاريخه، عوضا عن دور التعليم في تطوير أداء المؤسسات الفلسطينية.