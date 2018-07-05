محلات الحلويات في غزة تستعد لنتائج "الإنجاز"

تستعد محلات الحلويات في قطاع غزة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة خاصة أثناء إعلان نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" المقررة الأحد القادم، حيث الطلب المتزايد على الحلويات بكافة أنواعها، والتي يعتمد عليها المواطنين بشكل أساس لاستقبال المهنئين والزوار.

ويعتبر أصحاب المحلات تلك المناسبة الموسمية مصدراً للرزق لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وفتح أبواب العمل بشكل مؤقت أمام أعداد كبيرة من العاطلين، فيما يعتمد المواطنون على شراء الحلويات لتكون الطبق الرئيسي إلى جانب القهوة المرة في استقبال المهنئين والضيوف.

ويرتفع الطلب على أنواع معينة من الحلويات وخاصة تلك التي تصلح للتوزيع على المارة والمهنئين منها (الأصابع والأساور) فيما تتنوع الحلويات بكافة أنواعها وأطعمها المختلفة وأسعارها المتباينة.

أشرف ضبان صاحب محل للحلويات قال: "نستعد قبل موعد إعلان نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" بـ20 يوماً لصناعة حلويات معينة يطلبها المستهلكين بشكل كبير جداً خلال إعلان نتائج الثانوية العامة وهي "الأصابع والأساور"، مشيراً إلى أنه يقوم بصناعة كافة أنواع الحلويات الغربية والشرقية.

وأوضح ضبان لمرسلنا، أنه فتح باب العمل لنحو 40 عاملاً قبل أسبوعين من إعلان النتائج ليساعدوه في انجاز كميات كبيرة من الحلويات قبل موعد الإعلان.

ولفت إلى أن المواطنين رغم الظروف السيئة التي يعيشونها منذ سنوات إلا أنهم يحبون الحياة وإدخال الفرحة إلى قلوب أبنائهم وعائلاتهم، متوقعاً شراء كميات كبيرة من الحلويات هذا العام.

وعن الأسعار قال ضبان: "الأسعار في متناول الجميع ويبلغ سعر "سدر الحلوى" من 80 شيكل إلى 170 شيكل حسب الأصناف والأشكال.

فيما عدد "أبو محمود" أحد العاملين في محلات الحلويات في مدينة غزة، العديد من أنواع الحلويات التي يقبل عليها المواطنين أثناء اعلان نتائج الثانوية العامة (كـ زنود الست، والكلاج والكنافة العربية والنابلسية والبقلاوة بأنواعها والنمورة وأصابع السمسم باللوز، الأساور بالمكسرات).

ويُشير إلى أنه ينتظر موعد اعلان النتائج كل عام ليعمل بشكل مؤقت في محلات الحلويات كونه يمتلك خبرة كبيرة على مدار أكثر من 8 سنوات، في ظل الفقر والبطالة الكبيرة في قطاع غزة، وأبو محمود هو واحد من بين مئات العاملين في محلات الحلويات على مستوى القطاع.

وتكتظ شوارع القطاع بالمحال والمصانع المنتجة للحلويات موزعة كل مدينة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها وداخل الأحياء الصغيرة ومخيمات اللجوء، حيث لا يخلو مكان من وجود بائع للحلوى يقبل عليه الزبائن.

يُشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي قالت: "إن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة سيكون عصر يوم الأحد القادم (1/7)، خلافاً للسنوات الماضية.

وستعلن نتائج التوجيهي هذا العام في غزة والضفة من خلال بيان رسمي من الوزارة وليس عبر مؤتمر صحفي، كما أنها ستعلن عبر أرقام الجلوس دون ذكر الأسماء.

الجدير بالذكر أن حوالي 76811 طالب وطالبة تقدّموا لامتحان الثانوية العامة في الأراضي الفلسطينية، منهم 45056 طالب/ة في المحافظات الشمالية و31755 طالب/ة في المحافظات الجنوبية.









