سنويا.. 40 ألف خريج وخريجة في غزة والضفة

أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني أن عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة والضفة المحتلة يبلغ 40 ألف خريج وخريجة سنوياً يستوعب السوق المحلي قرابة 8 آلاف فرصة عمل للأفراد 20-29 سنة.

وقال الجهاز في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، إن عام 2017 بلغ أعلى معدل فترة تعطل بالأشهر بين الأفراد (20-29) سنة في فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص العلوم الإنسانية بمعدل 20 شهراً، في حين بلغ أدنى معدل فترة تعطل في تخصص العلوم المعمارية والبناء وتخصص الهندسة والمهن الهندسية بمعدل 11 شهراً.

وأوضح أن الأعمال التجارية والإدارية من أعلى التخصصات التي درسها الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس خلال السنوات الثمانية الماضية.

وأشار في بيان صادر عنه اليوم الخميس، حول الطلبة الذين تقدموا لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “إنجــــاز” للعام الدراسي 2017/2018، الذي أنهى في العام 2017، توزعت تخصصات الأفراد 20-29 سنة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس على (27%) للأعمال التجارية والإدارية، أما العلوم التربوية وإعداد معلمين (15%)، والصحة (10%)، والعلوم إنسانية (9%)، والعلوم الاجتماعية والسلوكية (8%)، باقي التخصصات (31%).

وتابعت: “ارتفعت معدل البطالة بين الأفراد 20-29 سنة في عام 2017 الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين إلى حوالي 56%، بواقع 41% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة، في حين بلغ معدل البطالة بينهم حوالي 54% في العام 2016 وحوالي 52% في العام 2015، بينما بلغ هذا المعدل حوالي 45% في العام 2010”.

وسجل أعلى معدل بطالة بين الإناث 20-29 سنة الحاصلات على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في تخصص الحاسوب بنسبة 83% مقارنة بتخصص العلوم الطبيعية بين الذكور بنسبة 54%، في حين سجلت أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد الذكور 20-29 سنة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في فلسطين في العام 2017 في مجالات الدراسة في تخصصات العلوم الطبيعية (54%)، الرياضيات والإحصاء (49%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (47%)، الصحافة والإعلام (45%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (43%).

وفي حين بلغت أعلى معدلات للبطالة بين الإناث 20-29 سنة الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط في العام 2017 في مجالات الدراسة الآتية: الحاسوب (83%)، علوم إنسانية (80%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (77%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (76%)، الخدمات الشخصية (75%).

وسجلت أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد 20-29 سنة الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2017 فيقطاع غزة بالمجالات الآتية: علوم إنسانية (79%)، الأعمال التجارية والإدارية (77%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (77%)، العلوم الطبيعية (75%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (74%).

في حين سجلت أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد 20-29 سنة الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2017 في الضفة الغربية بالمجالات الآتية: العلوم الطبيعية (65%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (59%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (58%)، الحاسوب (51%)، علوم إنسانية (49%).