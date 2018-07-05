بالتفاصيل.. الأوقاف تعلن رسوم الحج لموسم 2018 لحجاج غزة

أعلن الشيخ / يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشئون الدينية أن رسوم الحج لهذا العام 1439هــ 2018م لحجاج بيت الله الحرام في (المحافظات الجنوبية ) تبلغ( 2435 )دينار أردني.

ودعا جميع الحجاج المقبولين للحج هذا العام والمسددين الدفعة الأولى إلى ضرورة استكمال باقي الرسوم والبالغة (1435) دينار أردني مباشرة عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني وذلك ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق 8/7/2018م وحتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 12/7/2018م ، وشدد أنه لن تقبل أية إيداعات بعد هذا التاريخ.

كما دعا وزير الأوقاف الحجاج إلى دفع رسوم الحج مباشرة في فروع البنك الإسلامي الفلسطيني دون وساطة الشركات ، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف غير مسئولة عن أي رسوم تدفع عن طريق الشركات .

وأكد الشيخ ادعيس على أن الوزارة سعت هذا العام على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج من خلال توفير سكن مميز وقريب من الحرم ، وهي عبارة عن فنادق حديثة ومواقع مميزة ، كما استطاعت الوزارة توفير حافلات حديثة لنقل الحجاج من أماكن سكنهم إلى الحرم لأداء الصلوات وبالعكس ، كما عملت الوزارة إيجاد موقف للحافلات لنقل الحجاج للصلوات لتسهيل تفويجهم إلى الحرم والعودة إلى السكن، كما وفرت الوزارة حافلات حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة وكذلك من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة .

وقدم وزير الأوقاف والشئون الدينية شكره للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعب على ما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن بصفة عامة وحجاج فلسطين بصفة خاصة ، وتذليلها لكافة الصعوبات والمعيقات التي تواجه حجاج فلسطين .

كما شكر الإخوة في جمهورية مصر العربية على استعدادهم لاستقبال سفر حجاج المحافظات الجنوبية من خلال معبر رفح و مطار القاهرة الدولي ومنها إلى المملكة العربية السعودية .

وبينت أن تفاصيل رسوم الحج لهذا العام موزعة على النحو التالي:

بدل سكن في مكة المكرمة 505 دينار

بدل سكن في المدينة المنورة 225 دينار

عوائد مؤسسة الطوافة والزمامة 118 دينار

أجور النقل الداخلي 71 دينار

معالجة الردين لنقل حجاج الجو من مكة المكرمة الى المشاعر 81 دينار

تحسين النقل المشاعر + مكة المدينة 80 دينار

النقل للصلوات (النقل من مقر السكن إلى الحرم والعودة في مكة المكرمة) 35 دينار

خدمات اضافية (في مخيمي منى وعرفات -مكيفات ووجبة ومشروبات ساخنة وباردة + مقاعد) 180 دينار

أجرة النقل الجوي لحجاج الجو على الخطوط الجوية الفلسطينية (رسوم تذكرة الطيران + شاملة جميع رسوم هيئة المعابر داخل المعبر المصري) 925 دينار

أجور نقل من تجمعات الحجاج الى معبر رفح والعودة (تشمل 60 شيكل رسوم المعبر الفلسطيني) 20 دينار

أتعاب وخدمات مكاتب وشركات الحج 80 دينار

بدل خدمات وزارة الأوقاف 80 دينار

طوارئ 15 دينار

فرشة منى وعرفات 5 دينار

عقد الإعاشة 10 دنيار

ملابس احرام 5 دينار