الكنيست ينشر تعليمات خاصة بأعضائه خلال زيارة الأقصى

نشر الكنيست "الإسرائيلي" اليوم الخميس، تعليماته لأعضائه "الإسرائيليين" والعرب الراغبين في زيارة المسجد الأقصى المبارك.

ووفقاً لما نشرته المواقع "الإسرائيلي" فإنه يتوجب على كل عضو في الكنيست الذي يرغب في زيارة المسجد الاقصى ابلاغ مسؤول أمن البرلمان قبل 24 ساعة من الزيارة، ليصار إلى ابلاغ مفوض شرطة الاحتلال روني الشيش لتقييم محدد للحالة.

في حين أن أعضاء الكنيست اليهود سيدخلون الاقصى عبر باب المغاربة (بمحاذاة حائط البراق) ويخضعون للقواعد التي تنطبق على الزوار غير المسلمين"، بينما أعضاء الكنيست العرب سيدخلون عبر باب الاسباط.

كما تم فرض العديد من القيود على وسائل الإعلام، فلن يكون من الممكن إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام خلال الزيارة، ولن يسمح لهم بالدخول أو المشاركة في الاجتماعات أو المناقشات في مكاتب الأوقاف في الحرم القدسي الشريف.

بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن أعضاء الكنيست باصطحاب شخصيات مهمة من إسرائيل أو خارجها بدون تنسيق وموافقة منفصلة.

وقرر رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو رفع الحظر عن زيارات أعضاء الكنيست إلى المسجد الأقصى، ليتيح بذلك لأول مرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، صعود حتى أعضاء الكنيست المتطرفين من اليمين الى الحرم الشريف وسط حماية مشددة من الشرطة "الإسرائيلية".