اتحاد الاذاعات والتلفزيونات: الاعتداء على الصحفيين في "الخان الاحمر" يعكس الإرهاب "الإسرائيلي"

أكد اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية في فلسطين أن الاعتداءات "الإسرائيلية" التي استهدفت الصحفيين وسيارات البث الإذاعي ومنع الصحفيين الفلسطينيين والاجانب من التغطية في منطقة "الخان الأحمر" في محيط مدينة القدس المحتلة يعكس الإرهاب والعنصرية "الإسرائيلية" التي تهدف لمنع التغطية وحجب الحقيقة عن العالم.

وأشار اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية في بيان له صباح اليوم الخميس، إلى أن جنود الاحتلال قاموا بمنع التغطية الصحفية وفرضوا طوقا امنيا على منطقة "الخان الاحمر" وقاموا بتحرير مخالفات مرورية للصحفيين وسيارات الاسعاف واعتدوا بالضرب على عدد من الصحفيين في محاولة لحجب الصورة الصحفية التي تعكس الإرهاب والعنصرية "الإسرائيلية" التي يمارسها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأكد الاتحاد أن هذه الممارسات لن تمنع الصحفيين من الاستمرار في التغطية، موجهاً التحية للطواقم الصحفية التي تقوم بدورها المهني في نقل الحقيقة للعالم.

وبين الاتحاد ان العدوان "الإسرائيلي" المستمر على الصحفيين في غزة والضفة والقدس المحتلة يعكس البلطجة "الإسرائيلية" الامر الذي يستدعي من المؤسسات الدولية بأن تقوم بتطبيق القرارات الدولية لاسيما القرارات المتعلقة بتوفير الحماية للصحفيين في الميدان وإطلاق سراح الاسرى وتوفير العلاج اللازم للعشرات من الصحفيين المحاصرين في غزة.