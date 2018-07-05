دحلان: جريمة الخان الأحمر حكاية فلسطينية تضاف لمسلسل التطهير العرقي

قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي، اليوم الخميس، إن الجريمة التي بدأ الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها أمس في الخان الأحمر انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف القيادي الفلسطيني، على حسابه بموقع فيسبوك، أن “دولة الاحتلال ما زالت تمارس جنونها ضد كل ما هو فلسطيني وبغطاء أمريكي معتقدة أن اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سوف ينهي حلمهم في الدولة والقدس”.

وتابع قائلا “الخان الأحمر حكاية فلسطينية جديدة تضاف إلى مسلسل التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا لمحاولة طمس الهوية العربية لمدينة القدس”.

وكان العشرات من الفلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات التي اندلعت أمس في منطقة الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة، حيث يسعى الاحتلال إلى الاستيلاء عليها وتشريد سكانها لصالح بناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية، كما هدمت سلطات الاحتلال عددا من المنازل في تجمع أبو نوار البدوي قرب القدس في السياق ذاته.

وجددت قوات الاحتلال اعتدائها بالضرب المبرح، اليوم الخميس، على عدد من المتضامنين الأجانب والصحفيين والنشطاء، في منطقة الخان الأحمر، فيما تم اعتقال عدد آخر من المواطنين إلى جانب نشطاء أجانب، كما فرض الاحتلال حظرا للتجول واعتبرها منطقة عسكرية مغلقة.