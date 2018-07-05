د. أبو هولي يبحث مع وكيل وزارة الداخلية آلية عمل جديدة لإصدار الجوازات

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي مع وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء محمد منصور صباح اليوم الخميس، آلية العمل لتسهيل انجاز المعاملات الداخلية بما فيها جوازات السفر لأبناء شعبنا الفلسطيني وبخاصة اهلنا في قطاع غزة.

واكد د. أبو هولي على انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الية عمل جديدة لإصدار جوازات السفر بشكل عام ولأهلنا في قطاع عزة بشكل خاص، لضمان سرعة انجازها علاوة على تسهيل معاملات أهلنا اللاجئين الذين نزحوا من سوريا واليمن وليبيا جراء ما تشهده تلك البلدان من اوضاع داخلية متأزمة لضمان حرية تحركهم وسفرهم دون معيقات.

ومن جهته أشار وكيل وزارة الداخلية والامن الوطني اللواء محمد منصور إلى وجود تعليمات من الرئيس عباس لوزير الداخلية ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بتسهيل كافة معاملات الفلسطينيين وبخاصة اهلنا في قطاع غزة فيما يتعلق بتسهيل اصدار جوازات السفر، مؤكدا على أن الوطن واحد وموحد وأن قطاع غزة جزء أصيل من الوطن، يحكمه نظام سياسي واحد وسلطة شرعية واحدة بقيادة الرئيس عباس.

حضر الاجتماع الذي جمع المسؤولان في مقر وزارة الداخلية والامن الوطني في مدينة رام الله بمدير عام الجوازات والجنسية "سلطي ريموني" ومدير عام دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة أحمد حنون، وجاد سلمان مدير دائرة المتابعة والمعلومات وهاني رشدي من دائرة شؤون اللاجئين.