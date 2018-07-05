العبادسة: تقليصات الأونروا جزء من صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية

قال يحيى العبادسة النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي، اليوم الخميس، إن التقليصات التي ستقوم بها الأونروا على خدماتها المقدمة لللاجئين تأتي في إطار رؤية أميركية عنصرية لما يسمى بصفقة القرن والتعبير الحقيقي لها هو تصفية القضية الفلسطينية بعيدا عن أهلها.

واعتبر العبادسة في تصريحات له، أن الهدف من ذلك تشديد الضغط على الشعب الفلسطيني واللاجئين لمقايضتهم عن أوطانهم بأوهام من المساعدات الوهمية. معتبرا أن الفلسطينيين أمام مؤامرة تحتاج لتوحيد الساحة الفلسطينية للتصدي لها و كسر موجه الاستعمار.

وقال "إن الولايات المتحدة تدير عملية تصفية للقضية الفلسطينية ومن أبرز الشواهد على جريمة الاحتلال هي قضية اللاجئين، لذلك هي تعمل على تصفية هذه العناوين المهمة، ولذلك بدأت بالقدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال وبعدها التقليصات الكبيرة لموازنات الولايات المتحدة التي تدفعها للوكالة".

وطالب النائب العبادسة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع العقوبات المفروضة على غزة. داعيا إياه أن لا يكون "جزء من حالة الإضعاف والتيئيس لشعبنا من خلال العقوبات". كما قال.

ودعا، الرئيس عباس إلىع أن يأتي سريعا للوحدة الوطنية، مطالبا إياه بإعادة بناء منظمة التحرير بعيدا عن المجلس الوطني الانفصالي إلى مجلس وطني توحيدي يقود نضالاته. مضيفا "ومن هنا يتم تجديد القيادة الفلسطينية بانتخابات عامة لمنظمة التحرير والسلطة والرئاسة لكي يتصدى لما يحاك ضد شعبنا الفلسطيني".