"إسرائيل" ترش مبيدات خطيرة على حدود قطاع غزة لمنع نمو النباتات

قال تقرير صحفي إسرائيلي، اليوم الخميس، إن السلطات "الإسرائيلية" تستخدم مبيدات ذات تأثيرات خطيرة، في منطقة السياج المحيط بقطاع غزة، لمنع النباتات من النمو، وإبقاء المنطقة فارغة كي يتسنى لقوات الجيش مراقبتها بشكل جيد.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير لها اليوم الخميس إن إسرائيل تستخدم مادة "الغليفوسات"، في رش المنطقة الحدودية من قطاع غزة.

وأضافت إن "الغليفوسات"، هو من أكثر مبيدات الأعشاب شيوعًا في العالم وفي إسرائيل، وهو أيضاً "العنصر الرئيسي في وثائق الاتصال بين وزارة الحرب وشركتين إسرائيليتين ترشّانه من الجو في منطقة السياج المحيط بغزة".

وقالت "هآرتس":" بجانبه يوجد نوعان من المواد الأخرى، وهما Oxifloren و Diorone الثاني يمنع الإنبات، فضلا عن الجدل بشأن تأثير استخدام المبيدات على النباتات والأضرار الصحية التي تسببها، فإن الغرض الأصلي من استخدامها هو للسماح للمزارعين بالزراعة لأغراض تجارية، ولكن في السياج المحيط بغزة، فإن الهدف المعلن يختلف ويتمثل في (الأمن)".

وتابعت الصحيفة ":" تنظيف المنطقة، يعني انقراض جميع النباتات لضمان الرؤية الجيدة".

وأشارت إلى أن الرش يحدث عدة مرات، سنوياً، بين أكتوبر/تشرين أول ويناير/كانون ثاني، وبين فبراير/ شباط ومارس /آذار".

وقالت:" رسميا، يحدث الرش على الجانب الإسرائيلي من السياج، ولكن كما يتضح من المزارعين من الجانب الآخر (الفلسطيني) والصليب الأحمر، يمكن تمييز الضرر في عمق الأراضي الفلسطينية".

ونقلت الصحيفة عن وزارة الحرب الإسرائيلية قولها:" إن الرش من الجو يتم فقط على أراضي دولة إسرائيل، على طول السياج الأمني على طول حدود قطاع غزة، وتنفذها شركات رش معتمدة قانونياً، وفقاً لأحكام قانون وقاية النبات والأنظمة المنصوص عليها فيه، وهي مطابقة للمراقبة الجوية التي تتم في جميع أنحاء دولة إسرائيل".

كما نقلت عن المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي:" يتم الرش باستخدام المواد المستخدمة في إسرائيل والبلدان الأخرى، مما يؤدي إلى ذبلان النبات ومنع نمو الأعشاب الضارة، الرش يحدث قرب السياج ولا يعبر قطاع غزة ".

ولكن الصحيفة تنقل عن مزارعين في الجانب الفلسطيني من قطاع غزة بأن أعمال الرش هذه تؤثر سلبا على أراضيهم الزراعية.

ونقلت عن م ( رفض ذكر اسمه) أحد سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة إن الرش يتم أيضا في الأراضي الفلسطينية بما فيها أرضه التي تبلغ مساحتها 30 دونما .

كما نقلت عن مزارع آخر من حي الشجاعية، اسمه هاشم، ويملك أرضا مساحتها 19 دونما بأن الأمر ذاته تكرر معه.

وتقول وزارة الزراعة في قطاع غزة، إن رش إسرائيل للمبيدات يتسبب في إلحاق الضرر بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية الفلسطينية القريبة من السياج.

وسبق لمنظمة "چيشاه-مسلك"، الحقوقية الإسرائيلية أن انتقدت في عدة تقارير لها، رش المبيدات، وقالت إنها "تدل على أن السلطات الإسرائيلية ممعنة في تطبيق سياسة الأرض المحروقة في المنطقة المحاذية للحدود مع غزة، دون سبب واضح أو أي تبرير مقنع."

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.