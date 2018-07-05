حزب الليكود: غزة تمنعنا من تبكير موعد الانتخابات

قال عضو الكنيست دافيد بيتن من حزب الليكود، اليوم الخميس، أن الانتخابات العامة في "إسرائيل" لن جري في موعدها المحدد.

وقال بيتن خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، أن الانتخابات سيتم تقديم موعدها لشهر فبراير 2019.

وحسب أقواله:"طالما استمر التوتر الأمني بين قطاع غزة و"إسرائيل" لن يبادر حزب الليكود في تقديم موعد الانتخابات العامة في "إسرائيل".

وتابع: الاتفاق حول تبكير موعد الانتخابات يتم فقط وفق تركيبة الحكومة المستقبلية ومع الأحزاب التي تريد أن تنضم للائتلاف الحكومي مع حزب الليكود فكل الأحزاب الأخرى هي أحزاب صغيرة فإن تم ضمها سيتم ضمها للائتلاف مع الليكود دون أي علاقة لعدد المقاعد في الكنيست.