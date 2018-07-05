الاحتلال يطوق الدكتور مصطفى البرغوثي ومجموعة من أهالي الخان الأحمر

طوقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ومجموعة من أهالي الخان الاحمر داخل القرية وممثلي تسعة دول منهم القنصل البلجيكي والدنماركي و السويسري و القنصل الفرنسي والسويدي و الايطالي و الفنلندي و الايرلندي ويمنعهم من التنقل بعد أن أدخل بلدوزر الى داخل القرية لتجريف شوارعها.

و قال البرغوثي ان ما يقوم به الجيش "الإسرائيلي" جريمة حرب وخرق لكل القوانين الدولية و ما فعلوه بممثلي تلك الدول يظهر ان "اسرائيل "لا تحترم احدا و يجب ان تواجه بالعقوبات.

طالب ممثلي الدول المختلفة بأن يتصل رؤسائها بنتنياهو و يطالبوه بوقف هذه المجزرة ما طالبنا بفرض عقوبات على اسرائيل.