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الاحتلال يطوق الدكتور مصطفى البرغوثي ومجموعة من أهالي الخان الأحمر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:11 - 05 يوليو 2018
صورة ارشيفية للخان الاحمر صورة ارشيفية للخان الاحمر
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طوقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ومجموعة من أهالي الخان الاحمر داخل القرية وممثلي تسعة دول منهم القنصل البلجيكي والدنماركي و السويسري و القنصل الفرنسي والسويدي و الايطالي و الفنلندي و الايرلندي ويمنعهم من التنقل بعد أن  أدخل بلدوزر الى داخل القرية لتجريف شوارعها.

و قال البرغوثي ان ما يقوم به الجيش "الإسرائيلي" جريمة حرب وخرق لكل القوانين الدولية و ما فعلوه بممثلي تلك الدول يظهر ان "اسرائيل "لا تحترم احدا و يجب ان تواجه بالعقوبات.

طالب ممثلي الدول المختلفة بأن يتصل رؤسائها بنتنياهو و يطالبوه بوقف هذه المجزرة ما طالبنا بفرض عقوبات على اسرائيل.

 

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