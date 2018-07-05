القناة الثانية :حريق كبير في مزرعة رئيس الوزراء السابق "شارون"

أعلنت القناة الثانية الإسرائيلية اليوم الخميس ، ان حريقاً كبيراً قد اندلع قبل قليل في حقول منطقة "شكما" والتي من ضمنها مزرعة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الاسبق ارئيل شارون وتم استدعاء قوات كبيرة من الدفاع المدني "الإسرائيلي" لإخماد الحريق الذي وصفته القناة الثانية بالكبير .

وقالت القناة الثانية ان هذا الحريق هو الثاني الذي يصل منطقة هشكماه " الجميز " الواقعة شمال شرقي سديروت بسبب بالون حارق اطلق من شمالي قطاع غزة.

وتابعت الصحيفة ان حريقاً كبيراً اخر اندلع قرب زكيم قرب خزانات للمياه وتعمل قوات الاطفاء الاسرائيلي على اخماده.