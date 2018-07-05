جنرال إيراني يهدد :"سنمنع خروج النفط من الخليج إن تم منع تصدير نفطنا"

قال الجنرال في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري إن بلاده ستمنع خروج النفط من الخليج إن تم منعها من تصدير نفطها.

كلام كوثري يأتي بعد أيام على تصريح كبير مستشاري الخارجية الأميركية للشؤون السياسية برايان هوك الذي دعا مستوردي النفط الإيراني إلى تقليص هذا الاستيراد إلى الصفر.

وذكّر كوثري أن 20% من نفط العالم يمرّ من مضيق هرمز وأن العالم بحاجة لهذا الممر، مضيفاً أن أي تحرّك عدائي من الولايات المتحدة سيكون له تبعات عليها.

ورأى الجنرال الإيراني أن التهديدات الإسرائيلية دليل ضعف الإسرائيليين أمام إيران ومحور المقاومة.

وكان قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني أكد أن الحرس مستعد لتطبيق سياسةٍ تمنع صادرات النفط الإقليمية إذا تم حظر مبيعات النفط الخام الإيرانية.