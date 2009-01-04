سرايا القدس : تفجير عبوة وإطلاق 3 قذائف ار بي جي وإطلاق صاروخين باتجاه سديروت

فلسطين اليوم - غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها مساء اليوم الأحد عن عدد من المهام الجهادية التي نفذها مجاهدونا ساعات عصر اليوم الأحد 7 محرم 1430هـ، الموافق 4/1/2009م :

· تفجير عبوة ناسفة وإطلاق قذيفتي R.B.G باتجاه دبابة صهيونية في نقطة 60 قرب محطة الجعل شمالي قطاع غزة.

· إطلاق قذيفة R.B.G باتجاه آلية عسكرية إلي الشرق من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

· قصف بلدة سديروت بصاروخين من طراز "قدس" والعدو يقر بسقوط الصواريخ علي منزل بالبلدة.

· خوض اشتباكات عنيفة في هذه الأثناء في عدة محاور من مناطق مختلفة شمال القطاع.

وأكدت سرايا القدس ان هذه العملية الجهادية، تأتي رداً علي المجازر الصهيونية في قطاع غزة، وتأكيداً علي خيار المقاومة والجهاد.