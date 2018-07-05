مستوطنون يعدمون 350 شجرة كرمه جنوب بيت لحم

أعدم مستوطنون اسرائيليون، اليوم الخميس، المئات من اشجار الكرمة المثمرة في اراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وافاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر احمد صلاح لمراسلنا، بأن المستوطنين قاموا بتقطيع (350) شجرة كرمة عمرها خمس سنوات تعود للمواطن اسلام علي جابر، تقع في منطقة الثغرة المحاذية لمستوطنة "دانيال" الجاثمة على اراضي الخضر.

واشار صلاح الى ان منطقة الثغرة اقيم عليها ثاني اكبر مدرسة دينية يهودية، مؤكدا انها تتعرض منذ فترة الى تصعيد كبير من قبل قوات الاحتلال تهدف الى سلب المزيد من الاراضي لأغراض استيطانية.