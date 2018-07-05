الاحتلال يعتدي على المعتصمين في الخان الأحمر ويعتقل عدداً منهم

تشهد منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس، توتراً شديداً بعد إغلاق الاحتلال مداخل التجمع، واعتقل عدد من المتظاهرين تمهيداً لهدمه.

وحسب شهود عيان، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة الخان الأحمر شرق القدس، واعتدت على المعتصمين هناك، واعتقلت ثلاثة متضامنين أجانب.

وأوضح الشهود، أن قوة من وحدة "الياسام" التابعة لقوات الاحتلال، اقتحمت المنطقة، واعتدت على الأهالي ونشطاء المقاومة الشعبية، الذين شكلوا سلسلة بشرية بأجسادهم العارية، لمنع جرافات الاحتلال من هدم الخان الاحمر، قبل أن تعتقل ثلاثة متضامنين أجانب أميركي، وكندية، وبريطاني.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تحاصر حاليا نشطاء المقاومة الشعبية والمتضامنين الاجانب، الذين يعتصمون في تلك المنطقة لحماية الخان الأحمر من الهدم.