مواجهات برام الله ونابلس واعتقالات بالضفة تطال 11 مواطناً بينهم وزير سابق

شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 11 مواطناً بينهم وزير الأسرى الأسبق وصفي قبها الذي اعتقلته من منزله في جنين.

فيما يلي أسماء المعتقلين:

الوزير الاسبق وصفي قبها، جنين

المحرر مهند حفاوي، جنين

نديم ابوربيع، المزرعة القبلية، رام الله

يزن أبو ربيع المزرعة القبلية، رام الله

حسين شبانة، سنجل، رام الله

اسلام امين الطويل، فرعتا، قلقيلية

اسعد امين الطويل، فرعتا، قلقيلية

اسيد احمد بري، اماتين، قلقيلية

علي دندن- أبو ديس شرق القدس

والد المعتقل علي دندن- أبو ديس

خالد البطاط- الظاهرية جنوب الخليل

محمد حماد- مخيم الأمعري

إلى جانب ذلك، اندلعت مواجهات في قرية المزرعة الغربية شمال رام الله وسط إطلاق مكثف للقنابل الغازية والصوتية والرصاص الحي. كما اندلعت مواجهات في قرية عارورة غرب رام الله، وسلمت قوات الاحتلال الشاب محمد تيسير خصيب بلاغ استدعاء.

وفي بلدة عصيرة الشمالية قرب نابلس اندلع مواجهات أيضاً، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله.