الطقس: ارتفاع الحرارة

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الخميس، حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الجمعة، فيكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم السبت، حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.