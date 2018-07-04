إيران تهدد بإغلاق "هرمز" وخفض التعاون مع "الطاقة الذرية"

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء إن طهران ستمنع مرور شحنات النفط في مضيق هرمز بالخليج إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيراني.

ونقل الموقع الالكتروني لنادي الصحفيين الشبان عن إسماعيل كوثري قوله "إذا كانوا يريدون وقف صادرات النفط الإيراني، فإننا لن نسمح بمرور أي شحنة نفط في مضيق هرمز".

وأبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو اليوم الأربعاء أن إيران قد تخفض تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة فيما ألقى باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما وصفه "بالوضع الجديد".

ونسبت وكالة أنباء الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية إلى روحاني قوله بعد اجتماع مع أمانو "أنشطة إيران النووية كانت دوما لأغراض سلمية لكن إيران هي التي ستحدد مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف "مسؤولية التغير في مستوى تعاون إيران مع الوكالة تقع على عاتق من أوجدوا هذا الوضع الجديد".

وتابع أن إيران ستتخذ "قرارات جديدة" إذا لم تستمر في الاستفادة من الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة.

ويعقد وزراء خارجية الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين يوم الجمعة في فيينا لبحث سبل الحفاظ على الاتفاق الموقع في 2015 بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيار انسحاب بلاده منه.

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني في بيان اليوم الأربعاء عقد الاجتماع الذي أعلنت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أمس الثلاثاء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة وانغ يي سيتوجه إلى فيينا للمشاركة في المحادثات. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه سيشارك.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية ودبلوماسيون أوروبيون إن إيران طلبت عقد الاجتماع لإنقاذ الاتفاق في مواجهة قرار ترامب في الثامن من مايو/ أيار استئناف العقوبات على إيران بعد فترتي مراجعة 90 يوما و180 يوما.