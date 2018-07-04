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استشهاد مواطن متأثراً بجراحه التي أصيب بها في ذكرى النكبة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:22 - 04 يوليو 2018
جثامين شهداء مسيرة العودة المليونية جثامين شهداء مسيرة العودة المليونية
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة عن استشهاد المواطن محمود ماجد الغرابلي 16 عاماً متأثرا بجراحه الذي أصيب بها في الرأس شرق غزة بتاريخ 14/5 الماضي.

يشار، إلى أن يوم (14/5)، شهد مسيرات بعشرات الآلاف على طول الحدود شرق غزة، في ذكرى النكبة الـ 70 بالتزامن مع نقل افتتاح الإدارة الامريكية سفارتها في مدينة القدس المحتلة، وسقط عشرات الشهداء، ومئات الجرحى، من بينهم إصابات حرجة وخطيرة.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين، وبالرصاص الحي والغازات السامة المسيلة للدموع، ما أدى لارتفاع الشهداء والاصابات.

وندد المجتمع الدولي بالجرائم الإسرائيلية والقتل العمد للمتظاهرين السلميين على حدود غزة.

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