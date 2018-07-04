تهديدات بالقتل للاعبين كولومبيين بعد الخروج من المونديال

تلقى لاعبان من المنتخب الكولومبي، تهديدات بالقتل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب خروج منتخب بلادهما من مونديال روسيا 2018 أمام منتخب إنجلترا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد أرسل المشجعون الغاضبون رسائل للاعبين ماتيوس أوريبي وكارلوس باكا، مفادها: "اقتلا أنفسكما ولا تعودا إلى كولومبيا من جديد".

واحتكم منتخبا إنجلترا وكولومبيا لركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وابتسم الحظ هذه المرة لإنجلترا.

وجاءت هذه التهديدات عقب تضييع اللاعبين لركلتي ترجيح ما تسبب في خروج كولومبيا من المونديال من دور ثمن نهائي البطولة.

وتتزامن هذه التهديدات وفق مصادر إعلامية مع الذكرى السنوية الـ24 لوفاة أندريس إسكوبار، الذي قتل بالرصاص بعد هدفه بالخطأ في مرمى فريقه في مونديال 1994 بالولايات المتحدة.