الأسيرة سوزان العويوي تفقد وعيها بعد تمديد اعتقالها

قال محامي نادي الأسير منذر أبو أحمد أن الأسيرة سوزان العويوي تعرضت لحالة إغماء وفقدان للوعي خلال جلسة المحكمة التي عُقدت لها اليوم في المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر".

وأوضح المحامي أن الأسيرة العويوي فقدت وعيها بعدما قررت المحكمة تمديد اعتقالها مجدداً لاستكمال التحقيق معها ولمدة ثمانية أيام، حيث تعرضت العويوي لتحقيقٍ قاسٍ منذ تاريخ اعتقالها في الخامس من حزيران/ يونيو المنصرم في مركز تحقيق معتقل "عسقلان"، وأُصيبت بانتكاسة صحية جراء ذلك.

وأضاف المحامي أن قرار المحكمة المتمثل بتمديد اعتقالها للتحقيق جاء بعد أن صرحت نيابة الاحتلال في الجلسة السابقة أن التحقيق انتهى وأن لائحة اتهام ستُقدم بحقها.

يُشار إلى أن الأسيرة العويوي والبالغة من العمر (40 عاماً) هي من محافظة الخليل، متزوجة وأم لأربعة أبناء.